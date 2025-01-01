SİZ DE EV, ARABA, İŞ YERİ VE TİCARİ ARAÇ SAHİBİ OLUN!

Bilgi almak için
hemen formu doldurun,
sizi arayalım!
Peşinatım yok diyenler; Siz de Ev Sahibi Olabilirsiniz!
Aylık gelirim düşük diyenler; Siz de Ev Sahibi Olabilirsiniz!
Faiz ödemek istemiyorum diyenler; Siz de Ev Sahibi Olabilirsiniz!
Alacağım evin fiyatı sürekli artıyor diyenler; Siz de Ev Sahibi Olabilirsiniz!
MÜŞTERİLERİMİZ NE DİYOR
Kaya Ailesi
Ev ve araba sahibi olmak isteyenler Katılımevim’e gelerek çok rahat ev ve araba sahibi olabilir. İyi ki Katılımevim’in bir üyesiyim.
Özçelik Ailesi
Katılımevim ile bir ev, bir araba sahibi olmak çok zor değil. Katılımevim sayesinde çok rahat bir şekilde ev ve araba sahibi olabilirsiniz
Kutlu Ailesi
En cazip koşullar katılımevim’de olduğu için ödeme yaparken hiç zorlanmadım. İlk çekilişte ismim okundu. Çok mutlu oldum. Herkese tavsiye ediyorum.
Bilgi almak için
hemen formu doldurun,
sizi arayalım!